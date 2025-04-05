الوحدة يكرس عقدة النصر في الدوري للسنة السادسة

شرودر: راضٍ عن عقلية اللاعبين والنتيجة تمنحنا جرعة تفاؤل

ميلانيتش: لا أ خشى خسارة المركز الثالث وواجهنا منافساً صعباً





كرس الوحدة عقدة عدم الخسارة أمام النصر في السنوات الست الأخيرة، بعد أن انتهت المواجهة التي جمعتهما، مساء أول من أمس، الجمعة، في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وواصل الوحدة تفوقه على النصر في مواجهاتهما في دوري المحترفين، رغم خسارة كل فريق لنقطتين ثمينتين في الجولات الأخيرة من عمر الموسم، إذ واصل الوحدة الحفاظ على سجله خالياً من الهزيمة أمام «العميد»، حيث آخر فوز للنصر على الوحدة في أبريل عام 2019.

ويتفوق الوحدة تاريخياً خلال 32 مباراة ضد النصر في دوري المحترفين، بـ 17 انتصاراً مقابل 4 للنصر، والتعادل في 11 مباريات، وباحتساب التعادل الأخير، شهدت آخر 10 مواجهات فوز الوحدة 4 مرات، مقابل التعادل في 6، فيما تكررت نتيجة الدور الأول للموسم الحالي.

وأوقف «العميد» سلسلة انتصارات «العنابي» المتتالية، وحرمه من الفوز الخامس على التوالي، بينما يعد التعادل إيجابياً بالنسبة للنصر، الذي أوقف هزائمه المتتالية، بعد 4 خسائر في الدوري، وهو ما اعتبره ألفريد شرودر مدرب النصر نتيجة إيجابية ومرضية أمام فريق مثل الوحدة، وبعد تلك السلسلة من النتائج السلبية.

وقال شرودر في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «توقعت مباراة صعبة، خصوصاً أنها ضد فريق حقق سلسلة من الانتصارات، بينما عانينا نحن من النتائج السلبية، وراضٍ عن العقلية التي خاض بها اللاعبون المباراة، والخروج بتلك النتيجة يمنحنا جرعة ثقة وتفاؤل في المباريات المتبقية من عمر الدوري».

وأضاف: «أعتقد أن نتيجة التعادل مستحقة، في الشوط الأول خطتنا كانت قائمة على التأمين الدفاعي، وإغلاق المساحات أمام لاعبي المنافس، لأننا نعلم جودة لاعبي الوحدة، وسجلوا من خطأ من المدافعين، ولم يتمكن الوحدة من خلق فرص كثيرة، بينما لم نكن جيدين في الهجوم».

وتابع: «الأداء تحسن في الشوط الثاني، وتحررنا بصورة أكبر، وعندما لعبنا بشكل جيد، أحرزنا التعادل، تشكيلة الوحدة تضم لاعبين على أعلى مستوى من الجودة، لذا، نقطة التعادل جيدة ومرضية».

من جانبه، أكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة، أنه لا يخشى فقدان فريقه للمركز الثالث، الذي قد يكون مؤهلاً للمشاركة في إحدى البطولات القارية الآسيوية للأندية الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الوحدة خاض مباراة ضد منافس صعب، وأنه لا يمكن القول إن الفريق فرط في الفوز، لأن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال: «أظهرنا التزاماً كبيراً في الشوط الأول، ونجحنا في السيطرة وخلق الفرص، وسجلنا هدفاً، لكن للأسف تراجعنا في الشوط الثاني، ومنحنا النصر فرصة السيطرة وبناء الهجمات، ما مكنه من التعادل، وبعدها لعبنا بطريقة ردة الفعل، وأعدنا نفس الخطأ مجدداً، بعد التقدم بالهدف الثاني».

وأضاف: «لست خائفاً من خسارة المركز الثالث، بعد فقدان نقطتين أمام النصر، نعلم مدى صعوبة المنافسة في الدوري، وكجهاز فني، نعمل ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا»، مشدداً على أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في المباراة، في مواجهة منافس جيد وصعب.