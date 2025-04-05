أموريم: أركز في مشاكل فريقي ولا أفكر في مانشستر سيتي

قال روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه يركز على مشاكل فريقه ولا يفكر في مانشستر سيتي، حيث يسعى مدرب مانشستر يونايتد للتفوق على جوسيب غوارديولا مدرب السيتي، للمرة الثالثة هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مباراة الغد في أولد ترافورد، هي أكثر مباراة ديربي تواضعا، حيث يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر، فيما ينافس مانشستر سيتي على احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بدلا من المنافسة على اللقب.

وتوج مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس حاليا، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، حتى بدأ يعاني من غياب التماسك والثبات على المستوى هذا الموسم.

وكان أموريم تغلب على مانشستر سيتي في مباراتين من أصعب تسع هزائم تلقاها مانشستر سيتي في 12 مباراة، حيث قاد سبورتينج لشبونة للفوز على مانشستر سيتي 4 / 1 في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل لتدريب مانشستر يونايتد، حيث قاده للفوز 2 / 1 في الشهر التالي.

وبسؤاله عما إذا كان مانشستر سيتي تعافى من هذه الهزائم، أم أنه يرى بعض هذه الأزمات، قال أموريم: "لا، أنا أركز أكثر على مشاكل فريقي. أعتقد أن لدينا مشاكل أكبر من التي يمر بها مانشستر سيتي".

وأضاف: "واجهوا بعض الصعوبات في تلك المباريات، ولكنهم تحسنوا. يمكنهم اللعب بطرق مختلفة. من الصعب أن نفهم ونفكر في كيفية مواجهتهم لنا".

وأردف: "ربما يمتلكون أفضل مدرب في العالم، لديهم لاعبون كبار، لذلك ستكون مباراة صعبة، ولكن كما قلت أنا أركز على تحسين فريقي وأنا لست قلقا بشأن تحسن مانشستر سيتي".

وأكد: "أحاول فقط أن أفهم الطريقة التي سيلعب بها مانشستر سيتي لكي أتمكن من مساعدة لاعبي فريقي في أن يقدموا أفضل ما عندهم".