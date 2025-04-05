بايرن ميونخ يفوز على أوجسبورج ويعزز صدارته للبوندسليجا

عزز فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوزه على مضيفه أوجسبورج 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم فريق أوجسبورج بهدف سجله ديميتريس جيانوليس في الدقيقة 30 وتعادل بايرن بهدف سجله جمال موسيالا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، استغل فريق بايرن ميونخ النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد سيدريك تسيجر في الدقيقة 58 ، وسجل الهدف الثاني عبر هاري كين في الدقيقة 60، ثم اختتم ليروي ساني أهداف بايرن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام باير ليفركوزن، الذي يمكنه تقليص الفارق إلى ست نقاط حال فوزه على هايدنهايم غدا السبت.

في المقابل توقف فريق أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة أمام فولفسبورج وبوروسيا دورتموند.

وأصبح هذا الفوز هو الثاني على التوالي لبايرن ميونخ في الدوري والثاني في آخر أربع مباريات، كما أنه الانتصار الرابع في آخر ست مباريات بكافة البطولات.

وهذا هو الوفز الـ21 لبايرن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في خمس.

وسيحظى لاعبو بايرن ميونخ بدفعة معنوية قوية بفضل هذا الانتصار وذلك قبل مواجهة صيفه إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المقابل، توقف رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز الثامن، متلقيا خسارته الأولى بعدما تفادى الخسارة في آخر 11 مباراة بالدوري.

وكانت هذه الخسارة هي الثانية في آخر ثماني مباريات بكافة المسابقات، وهي الفترة التي شهدت فوزه بثلاث مباريات والتعادل في أربع.

وباتت هذه الخسارة هي التاسعة لأوجسبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في تسع.