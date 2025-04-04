أنشيلوتي: لدينا ثقة في فران جونزاليس

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن ثقته في أن الحارس فران جونزاليس، لاعب أكاديمية النادي، سيكون على قدر المسؤولية إذا اضطر للمشاركة كأساسي في مواجهة فالنسيا غدا السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الحارس الأوكراني أندري لونين، كان يلعب كأساسي بدلا من تيبو كورتوا الذي تلقى إصابة عضلية أثناء مشاركته مع المنتخب البلجيكي.

بعدها، ذكرت تقارير أن لونين أصيب في ربلة الساق، خلال مباراة سوسيداد في إياب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي، رغم أنه لعب المباراة بأكملها، بما في ذلك الوقت الإضافي، حيث تعادل ريال مدريد 4 / 4 ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 4.

وبينما يتوقع أن يكون كورتوا جاهزا للمشاركة أمام أرسنال الأسبوع المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ربما يتم استدعاء جونزاليس للعب أمام فالنسيا .

ومع ذلك، يشعر أنشيلوتي أن جونزاليس، الذي يمثل الفريق الثاني للريال، يمكنه أن يستغل الفرصة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي :"لا نشعر بالقلق لأن كورتوا في حالة أفضل ونعتقد أن بإمكانه المشاركة أمام أرسنال يوم الثلاثاء".

وأضاف :"لسنا واثقين بشان حالة لونين، سيتم فحصه اليوم في المران. إذا لم يكن بخير، لدينا ثقة كاملة في فران".

وأردف :"المشكلة الوحيدة هي أنه لازال صغيرا. آجلا أم عاجلا سيحين وقته، وإذا كان سيشارك في مباراة الغد، سنكون سعداء للغاية لأجله".

واكد :"لديه مستقبل باهر كحارس مرمى لذلك لا نشعر بالقلق".