إنفانتينو ينتقد الإساءة العنصرية في كأس ألمانيا

انتقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حوادث الإساءة العنصرية التي شهدتها مباراتان في بطولة كأس ألمانيا، أول من أمس.

قال إنفانتينو: «سأواصل تكرار ما أقوله مراراً وتكراراً، لا مجال للتمييز والعنصرية في كرة القدم». وأضاف إنه يترقب توضيحاً من الاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن ما حدث ومعاقبة المتورطين.

وتابع: «فيفا ولجنة اللاعبين ومجتمع كرة القدم يدعمون ضحايا هذه الحوادث، وعازمون على ضمان احترام اللاعبين وحمايتهم، ويجب على منظمي المسابقات وجهات إنفاذ القانون اتخاذ الإجراءات المناسبة».

وشهدت مباراتان في كأس ألمانيا لكرة القدم، الأحد الماضي، إساءات عنصرية من الجماهير تجاه بعض اللاعبين.