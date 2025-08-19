خورفكان يخالف التوقعات ويخطف أضواء جولة الافتتاح

خطف فريق خورفكان أضواء الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين عقب إطاحته بضيفه الجزيرة بنتيجة 3 - 2 في مباراة خالف فيها النسور التوقعات وآراء المحللين التي رجحت -في مجملها- كفة فريق المدرب المغربي الحسين عموتة المدير الفني للجزيرة للفوز باللقاء، لكن المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني لخورفكان، كان له رأي آخر، حيث واصل العبدولي مشوار التوهج للموسم الثاني على التوالي بعد النتائج اللافتة والعرض الجيد الذي قدمه مع فريق دبا الحصن في الموسم الماضي، ليقود المدرب الوطني العبدولي فريقه الجديد خورفكان إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري باحتلال المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ويوجه إنذاراً مبكراً لبقية فرق دوري المحترفين بأن فريق النسور سيواصل التحليق في قادم المواجهات، وأن الشعار الذي رفعه الفريق هو المنافسة على إحدى بطولات الموسم الكروي الحالي، وفي المقابل فإن الجزيرة -الذي أقال مدربه عموتة عقب المباراة- لم يكن في يومه، وربما استسهل رفاق اللاعب المصري محمد النني المباراة، لكن خورفكان فاجأهم بهذه النتيجة والتي ستعيد ترتيب أوراق «فخر أبوظبي» من جديد مع قدوم المدرب الجديد.

بدوره، دعا المدرب حسن العبدولي المدير الفني لفريق خورفكان، لاعبي فريقه إلى عدم المبالغة في الفرحة، فأمام النسور مباراة مهمة ضد البطائح الذي خسر بصعوبة ضد العين في المباراة الأولى، وأكد العبدولي أن خورفكان استحق نتيجة الفوز ونيل النقاط الثلاث، كما طالب لاعبيه بضرورة الحفاظ على النسق والأداء كليهما في المباريات المقبلة، وكذلك الحفاظ على الانضباط التكتيكي العالي الذي بدأه الفريق منذ انطلاقة الإعداد في الأول من يوليو الماضي.