ديارا يطلب مجدداً تعويضات من الفيفا والاتحاد البلجيكي

استأنف لاعب وسط منتخب فرنسا السابق لاسانا ديارا من جديد إجراءات قانونية سعيا للحصول على تعويضات بقيمة 65 مليون يورو (75.93 مليون دولار) من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد البلجيكي للعبة بعد أن قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي بأن بعض قواعد الفيفا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفرض الفيفا غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على ديارا بعد رحيل لاعب أرسنال وتشيلسي وريال مدريد السابق عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد فقط من عقده الممتد لأربع سنوات في 2014.

ودفع ذلك اللاعب إلى مقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي أمام محكمة محلية للمطالبة بتعويضات.

وقال ديارا اليوم الاثنين إنه انتظر بضعة أشهر قبل استئناف الإجراءات في بلجيكا على أمل أن يتواصل معه الفيفا والاتحاد البلجيكي من أجل التوصل إلى تسوية ودية وهو ما لم يحدث.

ولم يرد الفيفا أو الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على الفور على طلب التعليق.

وقال ديارا في بيان صحفي مشترك صادر عن اتحادات اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا واتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا، والتي دعمته جميعها في قضيته "أُجبرت على خوض هذه المعركة القانونية منذ أغسطس 2014، أي منذ أكثر من 11 عاما.

"أنا أفعل هذا من أجلي... لكنني فعلته أيضا من أجل جميع اللاعبين الصاعدين والأقل شهرة الذين لا يملكون الإمكانيات المالية والنفسية لتحدي الفيفا أمام القضاة الحقيقيين".

وعدل الفيفا قواعد انتقالاته في أعقاب حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي واعتمد إطارا مؤقتا لحساب التعويض المستحق وعبء الإثبات في حالة وجود خرق للعقد.

ودفع حكم المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي أيضا مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين للإعلان عن استعدادهم لرفع دعوى جماعية على مستوى القارة ضد الفيفا واتحادات أخرى سعيا للحصول على تعويضات عن خسارة مزعومة للدخل بسبب قواعد الانتقال التقييدية.