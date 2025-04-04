10 حراس أجانب بين أندية «الهواة»

ينشط 10 حراس مرمى أجانب ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى، ويأتي في مقدمتهم السوري أمجد نزار السيد، حامي عرين فريق الظفرة المتصدر والذي يعد من أفضل حراس المسابقة حالياً، وذلك قياساً على مستوى الأرقام التي حققها النجم السوري بعد أن خاض 20 مباراة في الموسم، ولم يلج شباكه سوى 13 هدفاً فقط ليسهم في قيادة فارس الظفرة إلى تصدر المسابقة برصيد 43 نقطة.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المباريات حارس مرمى العربي الباكستاني حمزة زاهد بـ19 مباراة، ثم مواطنه خليل مولا بخش حامي عرين الجزيرة الحمراء بعد خوضه 16 مباراة.

ويتألق مع فريق مجد الصاعد حديثاً لدوري الأولى الحارس التنزاني عبدالله حميسي بـ18 مباراة، وتضم قائمة مجد أيضاً اليمني علي باخشوين، ويحمي خشبة مرمى غلف اف سي الكنغولي جوني بيسيتا بعد أن خاض 13 مباراة في الموسم ويتواجد ضمن قائمة ذات الفريق الحارس الباكستاني آصف الله خان بتسع مباريات، وضمن قائمة فريق غلف يونايتد يتواجد الثنائي السوداني محمد عثمان بـ9 مباريات وزميله الأسترالي انتوني ميلوناس، كما يتواجد المغربي عبدالمغيث العيادي مع دبا الفجيرة.