ماذا قدم النجم الصربي تاديتش في ظهوره الرسمي الأول بقميص الوحدة؟

شارك النجم الصربي دوسان تاديتش في مباراته الرسمية الأولى بقميص الوحدة أمام عجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت لمصلحة "العنابي" بهدفين نظيفين.

واستحوذ انضمام تاديتش إلى الوحدة على الكثير من الاهتمام، كأحد أبرز الأسماء الجديدة دوري المحترفين الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي قادماً من فنربخشة التركي.

وشارك قائد المنتخب الصربي وأياكس الهولندي وساوثهامبتون الإنجليزي السابق في التشكيلة الأساسية للوحدة في مباراة عجمان، وقدم أداء جيداً للغاية في ظهوره الأول مع الفريق، إذ حصل على تقييم 7 درجات بحسب موقع "سوفا سكور" المتخصص في تقييم اللاعبين.

وخاض تاديتش (36 عاماً) لمدة 80 دقيقة في اللقاء، حيث تمكن من صنع الهدف الثاني للوحدة الذي أحرزه عمر خريبين في الدقيقة 65.

ووفقاً لأرقام اللاعب، فقد لمس الكرة 29 مرة، ولعب 13 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 76.6%، وقدم تمريرتين مفتاحيتين، بخلاف صناعة الهدف، وسدد تسديدة واحدة على المرمى، وبلغت نسبة مراوغاته الناجحة 100%.

ودخل تاديتش قلوب جماهير الوحدة الذي وصفته بـ "القائد" مبكراً لقيامه بتوجيه اللاعبين من خلف الخطوط عقب خروجه في شوط المباراة الثاني، كما حرص على جمع لاعبي عقب انتهاء المباراة والتوجه لتحية الجماهير في مدرجات ستاد راشد بن سعيد.