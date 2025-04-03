عبدالله مسفر مديراً فنياً لـنادي العربي

أعلن نادي العربي بأم القيوين، عن تعاقده مع المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر، مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً للبحريني عيسى السعدون، الذي قاد الفريق خلال الفترة الماضية من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وتنتظر «الرحالة»، المدرب السابق لفريق دبا الفجيرة، مهمة صعبة، تتمثل في إعادة التوازن لفريق العربي، الذي يحتل المركز الرابع بـ 33 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الظفرة المتصدر، و5 نقاط عن الفجيرة الوصيف.

وكان فريق العربي حتى وقت قريب يحتل المركز الثاني، قبل تعرضه لعدة هزائم، كان آخرها الخسارة أمام فريق مجد الصاعد حديثاً للمسابقة بثلاثية، أدت إلى تراجعه إلى المركز الرابع، وسيدشن عبدالله مسفر مهمته بمواجهة فريق حتا، الذي قاده للصعود إلى دوري المحترفين قبل موسمين، حيث ستكون مباراة العربي وحتا، الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ 22 من دوري «الهواة».

يذكر أن عبدالله مسفر كان قد تولى تدريب دبا الفجيرة منذ بداية الموسم الكروي الجاري، وخلال الموسم الماضي، تعاقد مع فريق الظفرة، وقبله تولى مهمة المدير الفني لفريق حتا.