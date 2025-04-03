رييس جيمس يغيب عن تشيلسي حتى نهاية الموسم

يغيب رييس جيمس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم «25 عاماً»، عن التشكيلة الأساسية للفريق لنهاية الموسم، في الوقت الذي قرر فيه إنزو ماريسكا، مدرب الفريق، إعادة تأهيل اللاعب بشكل مدروس بعد إصابته.

وخاض جيمس مباراته الدولية الأولى منذ عام 2022 في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الأخيرة وسجل هدفاً من ركلة حرة في المباراة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على لاتفيا بثلاثية نظيفة، وكان جيمس عانى من سلسلة من مشكلات في العضلة الخلفية، إحداها في الموسم الماضي استدعت إجراء عملية جراحية وتسببت في غيابه لمدة خمسة أشهر.

كما غاب عن أول سبع مباريات من الموسم الحالي، وعاد للعب في أكتوبر ونوفمبر، قبل أن تتكرر الإصابة وتخرجه عن الملاعب حتى يناير بشكل عام، وكان قد لعب فقط 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.