برشلونة يشارك في بطولة الوحدة للناشئين

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ينظم نادي الوحدة بطولته الدولية للناشئين تحت 15 سنة، وذلك في الفترة من 6 إلى 12 أبريل الجاري، بمشاركة 8 فرق عالمية وعربية ومحلية.

وتعد البطولة واحدة من أقدم وأبرز البطولات الرياضية للناشئين في منطقة الشرق الأوسط، وأقيمت النسخة الأولى عام 1993 وساهمت على مر السنين في اكتشاف ورعاية العديد من المواهب الكروية الشابة التي أصبحت اليوم من نجوم الكرة العالمية.

ويشارك في نسخة العام الجاري من البطولة برشلونة الإسباني، أندرلخت البلجيكي، لينس الفرنسي، ستوميل أولشتين البولندي، لافيينا المصري، ومن الإمارات نادي الجزيرة وأكاديمية باس.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب أكاديمية الوحدة لكرة القدم بمنطقة الشهامة بالعاصمة أبوظبي، فيما تقام المباراة النهائية على استاد آل نهيان.

وأعرب أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن فخره واعتزازه بإقامة البطولة لهذا العام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وبالدعم الكبير من مجلس أبوظبي الرياضي، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُعنى بتطوير ودعم المواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: «إن بطولة الوحدة الدولية للناشئين تحت 15 سنة تعد حدثاً رياضياً مهماً، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الدولي أيضاً.

هذه البطولة تسهم في خلق بيئة تنافسية فريدة من نوعها، وتتيح للاعبين الناشئين الفرصة لاكتساب الخبرات والتعلم من فرق عالمية مرموقة مثل برشلونة الإسباني، وأندرلخت البلجيكي، ووار سي لينس الفرنسي، وغيرها من الفرق الكبيرة المشاركة هذا العام».