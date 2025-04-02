الزمالك يتعادل سلبيا مع ستيلينبوش في كأس الكونفدرالية الأفريقية

تعادل الزمالك حامل اللقب سلبيا مع مضيفه ستيلينبوش القادم من جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتقاسم الفريقان السيطرة خلال الشوط الاول بحثا عن هدف التقدم لكن دون خطورة على المرميين.

وسنحت فرصة للزمالك للتسجيل في الدقيقة 70 عندما أطلق أحمد سيد (زيزو) تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس ستيلينبوش تصدى لها بنجاح.

وكان ستيلينبوش قريبا من هز الشباك في الدقيقة 72 عن طريق ركلة ركنية تابعها اندري دي يونج بتسديدة لكنها مرت بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة 79 مطالبة لاعبي الزمالك بركلة جزاء إثر التحام أحد مدافعي ستيلينبوش بمصطفى شلبي، لكن حكم المباراة اشار باستمرار اللعب دون احتسابها.

وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 85 عندما لعب شلبي تمريرة عرضية تابعها ناصر منسي بضربة رأس تصدى لها حارس مرمى ستيلينبوش ثم ارتطمت بالقائم الأيسر.

وسيلتقي الزمالك مع ستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل في لقاء الإياب.

ويأمل الزمالك في إحراز اللقب للمرة الثانية تواليا، بعدما حققه العام الماضي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي.