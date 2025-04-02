بيراميدز يكشف حقيقة منع جماهير المغرب من حضور مباراة الجيش الملكي

أكد اللواء هشام زيد، مدير مباريات نادي بيراميدز المصري، أن النادي لم يمنع دخول الجماهير المغربية لملعب الدفاع الجوي، خلال مباراته مع ضيفه الجيش الملكي المغربي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا 4 / 1 على الجيش الملكي في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، ليقترب بشدة من التأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي في البطولة.

وقال زيد في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز عقب اللقاء إن الموافقة الأمنية وصلت للفريق المصري بالسماح لألفي مشجع فقط من أجل حضور اللقاء، وطبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فإن من حق الفريق الضيف الحصول على 5٪ فقط من نسبة الحضور أي 100 تذكرة مع العدد المسموح به، وتم تسليم التذاكر في الاجتماع الأمني الذي يسبق اللقاء أمام مسؤولي الاتحاد القاري.

وأضاف "وبعد طلب النادي المغربي والسفارة المغربية في القاهرة وديا زيادة التذاكر وافق نادي بيراميدز على الفوز ومنحهم 100 دعوة إضافية، و20 دعوة مقصورة، و10 دعوات (في آي بي) وبوكسين يتسع كل منهم 20 مشجعا إضافيا".

وأوضح زيد أن الأمن فوجئ بعدد أكبر من المسموح به والذين يحملون التذاكر، مشيرا إلى أن الجمهور المغربي رفض تعليمات الأمن بدخول من يحمل التذاكر أولا ثم البدء في إجراءات دخول الباقي بجواز السفر المغربي.

أكد زيد أن الجمهور المغربي تمسك بالدخول جميعا لكن الأمر كان يتطلب موافقات أمنية للسماح بالعدد الكامل بالدخول وهو ما تأخر حتى بداية الشوط الثاني، غير أن من يحملون تذاكر كان مرحبا بدخولهم منذ اللحظة الأولى ولكنهم امتنعوا من أجل الدخول مرة واحدة.

وشدد زيد في نهاية تصريحاته "الجمهور المغربي مرحب به دائما في بلده الثاني مصر في أي وقت، ودائما مصر هي بلد العرب جميعا، ونادي بيراميدز يرحب بكل ضيوفه في أي وقت".

يذكر أنه يكفي بيراميدز الخسارة بفارق هدفين أمام الجيش الملكي في لقاء الإياب، الذي يقام الأسبوع المقبل بالمغرب من أجل الصعود للمربع الذهبي في المسابقة.