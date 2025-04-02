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كرة القدم

الدوري الألماني يفتح نافذة انتقالات إضافية لكأس العالم للأندية

رويترز

أعلنت رابطة الدوري الألماني أمس الثلاثاء أن دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية سيفتحان نافذة انتقالات إضافية ستمتد من الأول إلى العاشر من يونيو قبل كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ومنح الاتحاد الدولي (الفيفا)‭ ‬الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها في كأس العالم خيار فتح "نافذة تسجيل استثنائية" في يونيو حزيران قبل انطلاق البطولة لضم لاعبين.

وتقام كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو ويشارك فيها بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ من دوري الدرجة الأولى الألماني.