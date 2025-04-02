أموريم يشدد على ضرورة تغيير وضع اليونايتد بسرعة بعد خسارة جديدة

شدد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد على ضرورة تغيير وضع فريقه في أسرع وقت بعدما تعثر مجددا أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم أمس الثلاثاء.

وسجل أنتوني إيلانجا هدفا في مرمى فريقه السابق ليمنح نوتنغهام فورست الفوز 1-صفر ويتكبد يونايتد خسارته رقم 13 في الدوري هذا الموسم، على بعد هزيمة واحدة عن رقمه القياسي البالغ 14 هزيمة في موسم 2023-2024.

وقال أموريم "في مانشستر يونايتد، لا تحظى بمتسع من الوقت. لن أحظى بالوقت الكافي. يجب أن نحقق النتائج المطلوب سريعا.

"هنا يكون الضغط كبيرا جدا في بعض الأحيان. نتلقى هدفا في بداية المباراة وهذا ما وضع نوتنغهام في الوضع الذي يريد، أن يدافع بكثافة عددية، بعدها لديه لاعبون يتميزون بالسرعة الكبيرة في الهجمات المرتدة. حتى مع ذلك، سيطرنا على المباراة بصورة جيدة، خاصة في الشوط الثاني، تقدمنا للأمام، لكن مجددا في الثلث الأخير لم نكن بالمستوى المطلوب".

وأهدر أليخاندرو جارناتشو لاعب يونايتد عدة فرص إذ حملت ربع محاولات يونايتد على المرمى، وعددها 24، توقيعه دون أن يختبر ماتز سيلس حارس مرمى فورست.

ودافع أموريم عن اللاعب الأرجنتيني في الماضي وشدد مجددا على أن الجهد الإجمالي الذي يبذله جارناتشو بالمستوى المطلوب.

وقال "إنه يقوم بكل شيء. إنه يحاول. أحيانا تقوم بالأمور الصحيحة لكن في الثلث الأخير لا تقدم أداء جيدا، هذا وارد. الأهم بالنسبة لي هو عندما تدعو الحاجة للركض إلى الخلف، فإنه يركض للخلف. بالطبع نريد لاعبا الذي يجيد التعامل مع الرقابة الفردية. أحيانا يبذل جهدا هائلا. أعتقد أنه يريد مساعدة الفريق على تقديم أفضل أداء، أحيانا لا يقوم بالخيار الأفضل، لكن لا يمكنك أن توجه اللوم لأي لاعب اليوم".