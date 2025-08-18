يوكانوفيتش: حققنا الأهم.. وغياب قائدي لعدم الجاهزية

عاد العميد من الساحل الشرقي بثلاث نقاط مهمة في افتتاحية مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وذلك إثر تحقيقه الفوز على كلباء على أرضية ملعبه بهدف المدافع جوستافو في شوط اللعب الثاني، وحقق النصر الأهم وهو نيل العلامة الكاملة في الطلعة الأولى خارج الأرض ليعاقب العميد بهذا الفوز مضيفه كلباء على إهداره فرصاً عديدة طوال وقت المباراة، واطمأن المدرب سلافيسا يوكانوفيتش على وضعية «النصر» مع بروز عدد من نجوم الفريق الجدد على غرار الكولومبي الموهوب كيفن الذي أظهر مستوى جيداً وقدم نفسه بشكل كبير في كشوفات العميد، حيث يمتاز اللاعب بالمهارة العالية وإجادة المراوغة، فضلاً عن صناعة الفرص لبقية زملائه ليلعب دوراً كبيراً في ظهور النصر بشكل جيد أمام كلباء الذي أهدر رماته سيلاً من الفرص والسوانح السهلة التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة لمصلحتهم على غرار فرصتي سيكو بابا ولياندرو وسيكو ليغا.

بدوره عبّر مدرب النصر سلافيسا يوكانوفيتش عن سعادته بالفوز ونيل النقاط الثلاث في أول مباراة للفريق في الدوري، مشيراً إلى أن الفريق لم يستغل عدداً من الفرص، ولكن حقق الأهم وهو العودة بالنقاط الثلاث من عرين النمور، وتحدث عن غياب الإيراني مهدي قائدي لافتاً إلى أنه لم يكن جاهزاً للمشاركة في المباراة وأعتقد بأنه سيكون جاهزاً في قادم المباريات.

من جانبه عاتب فوك رازوفيتش مدرب كلباء لاعبي فريقه على إهدار لأكثر من 3 فرص محققة أمام المرمى، مشيراً إلى أن التسرع وعدم التركيز أمام المرمى حرم النمور من تسجيل ولو هدفاً واحداً في مرمى النصر.