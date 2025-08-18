سلطان السعدي: أحرزت هدفاً وأوفيت بوعدي لوالدي

حمل الفوز الذي حققه الشارقة خارج الديار على مضيفه دبا الفجيرة 3 - 1، أخباراً سارة لجمهور الفريق، وأرقاماً إيجابية للمدرب الصربي ميلوش في أول مباراة رسمية له تحت قيادة الجهاز الفني لفريق الشارقة، وتمثلت الأرقام الإيجابية في تسجيل اللاعب الشاب سلطان السعدي لهدف فريقه الثالث، وهو في سن الـ 18، بديلاً للاعب جيلهرم سوسيجان، ويقتنص سلطان السعدي فرصة إقحامه في آخر 20 دقيقة لنهاية المباراة، وفي أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول، ليتمكن من تأمين النتيجة لمصلحة الشارقة، بإحرازه لهدف فريقه الثالث، الذي أمن به نتيجة اللقاء، ليقوم اللاعب بإهداء قميص الفوز إلى والده، بعد أن وعده قبل بدء اللقاء بمحاولاته الجادة بتسجيل هدف، حال ما تمت مشاركته في دقائق اللقاء، وقال اللاعب عقب نهاية المباراة: المدرب واللاعبون منحوني الثقة، ووفقت بالتسجيل، وأوفيت بوعدي لوالدي قبل بداية المباراة، بإهدائه قميص الشارقة، ولوح اللاعب عقب تسجيله للهدف الثالث في مرمى حارس دبا المرتبك محمد الرويحي، بعلامة حرف «S»، وهو الحرف الأول لاسم والده، سلطان، في إشارة إلى إهدائه الهدف الثالث.

وعلى مستوى أرقام المباراة أيضاً، تمكن اللاعب عثمان كمارا من تسجيل أول أهداف الشارقة خلال الموسم الحالي، وكان نفس اللاعب قد أحرز آخر أهداف الفريق في الموسم الماضي في شباك الوصل، وعلى صعيد فريق دبا، فإن النقطة الإيجابية الوحيدة في الفريق، بروز الدولي الأردني محمود المرضي بشكل لافت، وتسجيله لهدف التعادل في مرمى حارس الشارقة خالد توحيدي، والذي لم يكن كافياً لتجنب فريقه مرارة الهزيمة أمام الشارقة.