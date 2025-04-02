مهمة سهلة للزمالك ومواجهة صعبة لـ«بركان» في «الكونفيدرالية»

يسعى فريق الزمالك المصري لاستمرار رحلة دفاعه عن لقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) حين يحل ضيفاً علي ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وتقام مباريات الذهاب جميعها اليوم، حيث يحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش، بينما سيكون شباب قسنطينة في مواجهة مع مواطنه اتحاد الجزائر، ويلتقي أسيك ميموزا الإيفواري مع ضيفه نهضة بركان المغربي، ويستضيف المصري البورسعيدي نظيره سيمبا التنزاني.

وتبدو المباراة سهلة نسبياً للزمالك خصوصاً أن مضيفه حديث العهد، فقد تأسس عام 2016 ولم يحقق أي بطولة محلياً أو قارياً.

في المقابل، سيكون نهضة بركان، وصيف النسخة الأخيرة من البطولة، في مهمة صعبة، حين يحل ضيفاً على أسيك بالدور ذاته، بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية تزيد من فرصه في مواجهة الإياب.