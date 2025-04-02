خورفكان ودبا الحصن.. مواجهة أولى بين النمر والعبدولي

استحوذ ديربي خورفكان وجاره دبا الحصن المرتقب بعد غدٍ، ضمن مباريات الأسبوع 20 من دوري أدنوك للمحترفين، على معظم مجالس ومنتديات الساحل الشرقي خلال عطلة عيد الفطر السعيد، ويتمنى جمهور كل فريق الفوز للاعبيه ونيل النقاط الثلاث، والتي سيكون الصراع فيها على أشده بين النسور والحصن، وعلى الرغم من اقتراب خورفكان تأمين بقائه في دوري الكبار للموسم السادس على التوالي؛ إلا أن فريق المدرب الوطني عبد المجيد النمر المدير الفني لخورفكان يتطلع إلى مواصلة مشوار الانتصارات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في المسابقة، وصولاً إلى النقطة 30، وهو رقم قياسي للفريق في عصر الاحتراف.

وعلى الجانب الآخر فإن دبا الحصن المنتشي بانتصاره التاريخي على العين بنتيجة 3 ــ 2، يطمع مدربه حسن العبدولي لمواصلة فريقه التمسك بآمال البقاء. ويدرك العبدولي أهمية النقاط الثلاث للحفاظ على آمال التواجد مع كبار فرق دوري المحترفين، لذا يسعى دبا الحصن للخروج منتصراً من اللقاء ليحقق نصره الثاني على التوالي في دوري المحترفين مما يمنحه فرصة جيدة للبقاء بين صفوف الكبار.

توقع

ويتوقع أن يحظى اللقاء بحضور جماهيري كبير، لأهمية اللقاء الذي يدخله كل فريق بشعار الفوز.

كما أن اللقاء يعتبر المواجهة الأولى بين المدربين المواطنين المتألقين مع فريقيهما في المحترفين. وكان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان يشرف حينها على تدريب خورفكان المدير الفني السابق الروماني دانيال ايسايلا، وفي الجهة المقابلة كان حسن العبدولي مدرباً للحصن، وخلال هذه المباراة تمكن خورفكان من إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من المبدد ليحرم الحصن من نيل العلامة الكاملة.