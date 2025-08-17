عمر خريبين يقود الوحدة للفوز على عجمان ويصل للهدف 83

وضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده بدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026 بعد أن حقق فوزاً بهدفين نظيفين خارج ملعبه على حساب عجمان، اليوم الأحد، في الأسبوع الأول من المسابقة.

سجل ثنائية الوحدة هدافه السوري عمر خريبين في الدقيقتين 53 و65، ليرفع اللاعب رصيده الإجمالي من الأهداف في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين الإماراتي إلى 83 هدفاً.

جاء الأداء متكافئاً بين الفريقين خلال الشوط الأول، الذي غلب عليه الحذر الدفاعي من الجانبين، إذ انحصر اللعب في منتصف الملعب أغلب فترات الشوط، مع تفوق طفيف لعجمان على مستوى الاستحواذ.

وغابت الفرص الحقيقية على المرميين في الشوط الأول باستثناء الدقائق العشر الأخيرة، التي شهدت محاولتين، حيث حملت الدقيقة 38 أخطر المحاولات بعدما انفرد المغربي وليد أزارو بمرمى زايد الحمادي، لكنه سدد بغرابة ضعيفة في يد الحارس فيما شهدت الدقيقة 40 رأسية لمدافع الوحدة ساشا الذي ارتقى لعرضية تاديتش داخل المنطقة، أمسكها حارس عجمان علي الحوسني بسهولة.

اختلف الحال في الشوط الثاني الذي جاء أكثر إثارة ومتعة منذ بدايته، وارتفع خلاله نسق الأداء، وشهد فرصاً عدة من كلا الجانبين. إذ احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الوحدة بعد لمسة يد من إسماعيل مؤمن داخل المنطقة، سجل منها هداف "العنابي" السوري عمر خريبين الهدف الأول للضيوف باقتدار على طريقة "بانينكا" في الدقيقة 53.

وعزز خريبين تقدم الوحدة بهدف ثانٍ، بعدما تلقى تمريرة رائعة من تاديتش، وضعها بذكاء على يمين حارس عجمان في الدقيقة 65.

وشن عجمان عدة هجمات في محاولة للعودة في النتيجة لكنه لم ينجح في هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة وتحقيق أول انتصار لـ"أصحاب السعادة" في رحلة البحث عن اللقب الغائب.