مصر تخسر أمام جنوب أفريقيا في كأس الأمم للناشئين تحت 17 عاماً

خسر منتخب مصر 4-3 أمام نظيره الجنوب أفريقي الليلة الماضية في الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما التي تستضيفها المغرب.

وتصدرت جنوب أفريقيا المجموعة الثانية بثلاث نقاط تليها بوركينا فاسو التي فازت على الكاميرون 2-1 فيما لا يزال رصيد مصر والكاميرون بدون مقاط.

وحصل عمر عبد العزيز حارس مرمى مصر على بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لارتكاب مخالفة ضد أحد مهاجمي جنوب أفريقيا.

تقدم جنوب أفريقيا بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق سيمفيوي ملوندو، وردت مصر سريعا بعدها بثلاث دقائق بهدف أنس رشدي بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من إبراهيم النجعاوي.

قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من ركلة خلفية رائعة من داخل منطقة الجزاء. ثم عزز حمزة عبد الكريم تقدم مصر بهدف ثالث في الدقيقة 18.

وقلصت جنوب أفريقيا الفارق من ركلة جزاء عبر ثيو بولكو في الدقيقة 31 قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 40.

وسجلت جنوب أفريقيا هدف الفوز في الدقيقة 70 من خطأ دفاعي للاعبي مصر استغله إميل ويتبوي.

وكاد المنتخب المصري أن يدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة عرضية من عبد الرحمن رامي داخل منطقة الجزاء مرت أمام عبد الكريم الذي لم يتمكن من متابعتها في الشباك.