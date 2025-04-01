ضربة موجعة.. مانشستر سيتي يكشف تفاصيل إصابة هالاند

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بتأكد غياب مهاجمه ونجمه النرويجي إيرلنغ هالاند لفترة عن الملاعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هالاند تعرض لإصابة في الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه على بورنموث 2/1، أول أمس الأحد، في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند هدفه الـ30 هذا الموسم في تلك المباراة، لكنه تعرض لتدخل قوي من لويس كوك، لاعب وسط فريق بورنموث تسبب في إصابته.

وقال مانشستر سيتي إنه تم إجراء فحوصات على كاحل اللاعب، الاثنين، ومن ثم سيتم عمل اختبار طبي له لتحديد خطورة الإصابة.

وجاء في بيان النادي الإنجليزي: "إيرلينغ خضع لفحوصات مبدئية في مانشستر صباح الاثنين وسيتم عرضه على متخصص لتأكيد مدى خطورة إصابته.

وأضاف: "لا تزال عملية التشخيص جارية، التوقعات تشير إلى أن إيرلنغ سيكون جاهزا للعب في المرحلة الأخيرة من الموسم إلى جانب كأس العالم للأندية هذا الصيف".