رقم قياسي.. 36 بطاقة صفراء لـ 5 لاعبين بدوري «الهواة»

شهدت مباريات دوري الدرجة الأولى «الهواة»، خلال الموسم الحالي، وطيلة 21 جولة مضت، أرقاماً قياسية للبطاقات الملونة، حيث حصل 5 لاعبين على 36 بطاقة صفراء، يأتي في المقدمة اللاعب مالك اتاندا من فريق يونايتد بثماني إنذارات، ثم زميله في الفريق خالد النبهاني بسبع إنذارات، وهو الرقم ذاته الذي ناله كل من: عبدالرحمن سقطري من فريق الإمارات، ومحمد حسن لاعب الحمرية، وعلي أحمد لاعب الجزيرة الحمراء، كما أشهر حكام المسابقة 25 بطاقة حمراء، منها اثنتان حصل عليهما لاعب الذيد عبد الله الخزيمي، وهو اللاعب الوحيد الذي تعرض للطرد في مناسبتين منذ انطلاقة المسابقة.

وعلى مستوى الأهداف، يتصدر دبا الفجيرة قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً، برصيد 37 هدفاً، إذ يتفوق النواخذة على الظفرة متصدر الترتيب، الذي أحرز 34 هدفاً، في حين يعتبر «فارس الظفرة» الأفضل على مستوى الدفاع، إذ ولج شباكه 13 هدفاً فقط، ويأتي فريق «غلف إف سي» صاحب المركز الأخير، بأضعف خط دفاع، حيث استقبل 53 هدفاً، يليه فريق «غلف يونايتد» بـ 39 هدفاً في شباكه.

في حين، يتربع على صدارة الهدافين لاعب الفجيرة، ساندر بن بشير، بـ 16 هدفاً، يليه نجم الظفرة محمد ياتارا بـ 14 هدفاً، ثم الثنائي محمد ديوب «العربي»، وديغو داسيلفا «دبا الفجيرة» بـ 12 هدفاً.