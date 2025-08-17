رئيس "فيفا" يدعم سيمينيو لاعب بورنموث بعد الإساءة العنصرية

أدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإساءة العنصرية التي تعرض لها أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث خلال مواجهة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا إن الفيفا سيتواصل مع الدولي الغاني لتقديم دعمه.

وتعرض سيمينيو للإساءة من أحد مشجعي ليفربول في ملعب أنفيلد خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين أول أمس الجمعة ما دفع الحكم أنتوني تيلور لإيقاف اللعب للتعامل مع الواقعة. وتحدث تيلور للمدربين وقائدي الفريقين قبل استئناف المباراة.

وأعلنت شرطة مرسيسايد طرد رجل (47 عاما) من ملعب أنفيلد. وأكدت الشرطة أمس السبت اعتقال الرجل القادم من ليفربول للاشتباه بارتكابه جريمة متعلقة بالإخلال بالنظام العام على أساس عنصري واحتجازه للتحقيق معه.

وأمس، شكر سيمينيو زملاءه في الفريق وليفربول وحكام المباراة و"عائلة كرة القدم بأكملها" على دعمهم.

وقال إنفانتينو في بيان "كرة القدم ليس فيها مكان للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز - شجاعة أنطوان وأدائه في الملعب رغم هذه المحنة هو مثال قوي على القوة والكرامة للاعبين في جميع أنحاء العالم.

"ستكون لجنة صوت اللاعبين، التي تم إنشاؤها كجزء من الركائز الخمس لمكافحة العنصرية التي اعتمدتها الجمعية العمومية للفيفا عام 2024، ستتواصل مع أنطوان وتراقب هذه المواقف عن كثب.

"نحن ملتزمون بضمان احترام اللاعبين وحمايتهم، وبأن منظمي المسابقات وسلطات إنفاذ القانون يتخذون الإجراءات المناسبة".

وكشف سيمينيو عن تعرضه للإساءة العنصرية عبر الإنترنت بعد المباراة.

وأصدر ريتشارد ماستر الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز تحذيرا أمس السبت بأن أي شخص يدان بارتكاب إساءة عنصرية سيتم منعه من دخول الملاعب وقد يتعرض للملاحقة القضائية.