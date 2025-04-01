حبيب الفردان: وقت الاعتزال لم يحن.. ولا أزال قادراً على العطاء

أكد اللاعب الدولي حبيب الفردان، نجم خط وسط فريق كلباء، أنه لا يفكر في الاعتزال، ويرى أنه لا يزال قادراً على العطاء لسنوات مقبلة في المستطيل الأخضر، لافتاً إلى أن لحظة تركه للساحرة المستديرة لم تحن بعد، وعندما يشعر بأنه لا يستطيع تقديم شيء يضاف إلى تاريخه، فحينها سيقرر، وسيكون لكل حادث حديث.

وتطرق الفردان (35 عاماً) لفترة المدرب الوطني مهدي علي، المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني، والتي تعد الأفضل على مستوى كافة المدربين الذين تعاقبوا على تدريب «الأبيض»، مؤكداً إلى أن المدرب مهدي له شخصيته ويملك «كاريزما» قوية، ويعرف كيف يدير الأمور في المنتخب، فقد أحدث مهدي علي انسجاماً غير مسبوق، فضلاً عن الجاهزية الكاملة للاعبين، وانتهاج خطة علمية وحسابية بالوقوف على مستوى لياقة كل لاعب، مشيراً إلى أنه كان يقيم معسكرات طويلة الأمد للاعبين، وذلك لتغطية الفارق في زمن المباريات الذي يحصده كل لاعب، والذي لا يتجاوز 40 دقيقة فقط طوال زمن المباراة الفعلي المقدر بنحو 90 دقيقة.

وأوضح حبيب الفردان، إلى أن نظرة مهدي علي كانت تتلخص في أداء اللاعب لـ 60 دقيقة على أقل تقدير، ولذلك كان يعمد إلى إقامة مثل هذه المعسكرات لكي يصل أداء اللاعب إلى تلك النسبة خلال المباريات الودية.

ولفت حبيب الفردان، إلى أنه منذ الصغر كان يشعر بأنه سيكون لاعباً مميزاً، وذلك بناءً على عطائه داخل الملعب ودعم زملائه اللاعبين، لافتاً إلى أن وجود اللاعبين من أصحاب الخبرات في كل الأندية التي لعب لها قد أفادته كثيراً بفضل توجيهاتهم. يذكر أن، حبيب الفردان خاض مع كلباء 17 مباراة خلال الموسم الكروي الحالي بواقع 888 دقيقة، وأحرز هدفين وساهم في صناعة 5 أهداف لفريقه.