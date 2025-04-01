نفاد التذاكر المجانية يحبط جمهور الهلال السوداني

حسرة كبيرة أصابت جمهور الهلال السوداني في مصر عندما ذهبوا لاستلام تذاكر دخول مباراة فريقهم أمام الأهلي المصري المقررة باستاد القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات «التاسعة بتوقيت القاهرة»، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث اكتفت السفارة السودانية في القاهرة بتوزيع عدد محدود يقل عن 200 تذكرة، في حين خصص النادي الأهلي المصري 1500 تذكرة تسلّمتها إدارة نادي الهلال وقررت توزيعها «مجاناً» لجمهور فريقها، على أن يتم التوزيع في مقر السفارة السودانية يوم وقفة العيد في مصر «الأحد»، وفق جدول زمني من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الخامسة مساءً، ومن السابعة حتى العاشرة مساءً، ويوم الاثنين من الخامسة حتى الثامنة مساءً، وأن يتم منح كل شخص تذكرة واحدة فقط مع إبراز جواز السفر.

وواجه جمهور الهلال صعوبات كبيرة في الحصول على التذاكر، وظلت أعداد كبيرة تنتظر قبل إبلاغهم بانتهاء العمل منتصف نهار الأحد ونفاد التذاكر مما تسبب في حالة من الإحباط، لا سيما أن الكثيرين حضروا من أماكن بعيدة في مصر.

وحملت أعداد من الجماهير مسؤولية ما حدث إلى إدارة الهلال ثم السفارة السودانية، موضحين أن الجمهور الذي تكبد المشاق للحصول على التذاكر هو الجمهور الحقيقي الذي يساند الفريق، بينما الطريقة الصادمة في توزيع التذاكر سيكون المستهدف بها المعارف والأصدقاء أكثر من كونهم جمهور تركيزه فقط على تشجيع الفريق.

وذكر المشجع أحمد المأمون أن جمهور الهلال أن مبادرة ناديه بتخصيص التذاكر «مجاناً» فقدت معناها تماماً بسبب ما حدث، وكان من الأفضل للجمهور أن يدفع قيمة التذاكر عبر موقع «تذكرتي» الذي بدأ طرح التذاكر قبل 5 أيام، موضحاً أن الجمهور حضر لمقر السفارة السودانية حسب الموعد المحدد وفوجئت الأعداد الكبيرة بنفاد التذاكر بعد وقت قليل لم تتوزع فيه أكثر من 180 تذكرة من مجموع 1500 تذكرة مخصصة لجمهور الهلال.

وأكد المشجع إسماعيل عبد الرازق، أن إدارة الهلال لم تكن حريصة على راحة جمهورها بهذه الطريقة الغامضة في توزيع التذاكر، وكان من الواجب متابعة وصول التذاكر لمستحقيها من الجماهير الحقيقية للفريق.