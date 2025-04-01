يوسف نياكاتي: نحاول إبعاد بني ياس عن الحسابات المعقدة

أكد الدولي المالي يوسف نياكاتي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، أن فريقه حقق فوزاً مهماً على حساب العروبة في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، رغم صعوبة اللقاء الذي جاء أمام منافس صعب حاول الحصول على نقاط اللقاء كاملة، مشيراً إلى أن بني ياس سيقاتل في المباريات المقبلة من أجل عدم الدخول في حسابات معقدة في مؤخرة الترتيب.

ونجح بني ياس في أن يرفع رصيده إلى 22 نقطة ويتقدم مركزاً واحداً في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ارتقى من المركز الـ 11 إلى المركز الـ 10، بعد الفوز على العروبة 2 - 1 بهدفي يوسف نياكاتي، وبالتساوي مع اتحاد كلباء الذي تعرض للهزيمة أمام الوحدة في الجولة ذاتها.

وأصبح الفارق بين بني ياس ودبا الحصن صاحب المركز الـ 12 تسع نقاط، وذلك بعد فوز دبا الحصن المفاجئ على العين، ليشتعل الصراع بين فرق بني ياس وكلباء والبطائح ودبا الحصن في مراكز الهبوط. كما نجح بني ياس في معادلة عدد انتصاراته أمام العروبة بفوزين لكل فريق، بعد أن عوض الفريق هزيمته أمام العروبة في الدور الأول بهدف نظيف.

راحة

وقال نياكاتي: «سعيد بحصول بني ياس على ثلاث نقاط مهمة للغاية في هذه المرحلة، خصوصاً أنها جاءت في أول مباراة عقب فترة التوقف الدولي، وبالتالي فالفوز كان مطلباً للفريق لأن الخسارة كانت ستعقد موقفنا بصورة أكبر مع فوز الفرق المنافسة في نفس الجولة.

وأضاف: «الوقت في الفترة الحالية ليس وقت الحصول على راحة، لدينا عمل كبير وسنقاتل في المباريات المقبلة لإبعاد الفريق عن الدخول في حسابات معقدة، حيث نريد أن ننهي الموسم في مركز أفضل مما نحن عليه الآن».

وعن كون هجوم بني ياس هو ثاني أضعف هجوم في الدوري هذا الموسم بعد العروبة بتسجيل 20 هدفاً، قال نياكاتي: «تسنح لنا العديد من الفرص خلال المباريات، والفريق يظهر بصورة جيدة، بالفعل وجدنا صعوبات في ترجمة الفرص إلى أهداف، ولكن من الأفضل الحصول على فرص من عدم الظهور بأي شكل هجومي من الأساس، وسنحاول تسجيل أهداف أكثر في المباريات المقبلة.

عودة

وتابع: «أردنا تسهيل مهمتنا في مباراتنا أمام العروبة منذ البداية، وأعتقد أن الفريق نجح في الظهور بشكل جيد في أول مباراة بعد التوقف، وحالفنا التوفيق في تجاوز ذلك الاختبار الصعب».

وأوضح أنه خاض مع الفريق حصة تدريبية واحدة قبل مباراة العروبة، عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم خلال التوقف الدولي الأخير، مشيراً إلى أنه شعر بأنه في حالة فنية وبدنية وجاهز لخوض المباراة، وحالفه التوفيق في تسجيل هدفي الفوز لبني ياس.

يذكر أن، نياكاتي يخوض موسمه الثاني مع بني ياس، وبهدفيه في مرمى العروبة، رفع رصيده إلى 8 أهداف في قائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي 2024 - 2025، ليصل إلى إجمالي 17 هدفاً في الدوري منذ انضمامه لصفوف «السماوي».