الأهلي المصري يتطلع لفوز مريح على الهلال السوداني بدوري الأبطال

عندما تنطلق جولة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يتطلع الأهلي حامل اللقب إلى تحقيق فوز مريح أمام ضيفه الهلال السوداني في مباراتهما المقررة غدا الثلاثاء كي يسهل مهمته في مباراة الإياب من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.

ويلتقي الأهلي مع الهلال غدا في استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في موريتانيا.

وقال الأهلي عبر موقعه إن المدرب السويسري مارسيل كولر عقد محاضرة مع لاعبيه مساء أمس الأحد وطالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد على حسم الهجمات.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من إهدار الفرص كما حذرهم من سرعة عناصر الهلال التي تمكنهم من استغلال الهجمات المرتدة.

ويعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي بعد فترة غياب، إذ كان مصطفى شوبير تولى حراسة مرمى الفريق بدلا منه خلال الفوز 2-صفر على طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وقال الجهاز الطبي للأهلي إن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الهلال بما في ذلك المدافع ياسر إبراهيم ولاعب الوسط عمرو السولية.

وعانى إبراهيم من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، بينما اشتكى السولية من آلام في ربلة الساق خلال مباراة زد الودية قبل ثلاثة أيام، لكن حالتهما باتت مستقرة.

وأكد الجهاز الطبي أيضا جاهزية طاهر محمد طاهر العائد من الإصابة والذي شارك في التدريبات الجماعية، وأصبح جاهزا تماما للمباراة بعد غياب عن المباريات منذ ديسمبر الماضي.

وعلى الجانب الآخر، استعد الهلال للمباراة عبر معسكر تدريبي في تونس.

وقال محمد العليقي نائب رئيس نادي الهلال في تصريحات تلفزيونية إن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي، مضيفا "الهلال فريق كبير ويتطور كثيرا في كل عام تلو الآخر ونأمل في أن يكون التأهل من نصيبنا أمام الأهلي".

وعن تكرر مواجهة الأهلي المصري في السنوات الأخيرة، قال العليقي "هي مباراة اعتيادية بين الأهلي والهلال، فهذه ليست أول مرة يجتمع الفريقان، إذ سبق والتقيا في أكثر من منافسة".

ويأمل الأهلي في إحراز اللقب لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها بالبطولة الأفريقية في ثلاثة مواسم متتالية.