بيراميدز ينتقد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن لقاء القمة

أكد نادي بيراميدز المصري اليوم الإثنين أنه لن يكشف عن قراره المقبل في التصعيد للحفاظ على حقوقه بعد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء خصم ثلاث نقاط من فريق الأهلي في نهاية الموسم على خلفية رفضه خوض مواجهة الزمالك التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري.

واكتفى النادي في بيانه بالتعليق على الأزمة المثارة دون الكشف عن خطواته المقبلة من أجل الحفاظ على حقوقه بعد مراجعتها ودراستها قانونيًّا.

وجاء في نص البيان "بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة، يؤكد نادي بيراميدز اف سي على أنّه في حال عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم فإن هذا يشكل دليلاً واضحاً على عدم معاملة الأندية بطريقه عادلة، حيث تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم 3 نقاط منه ونرى اليوم واقعة مماثلة اخرى ولكن لم يتم خصم 3 نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح".

وأوضح:" لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟ .. هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها".