الوحدة يحافظ على حظوظه الآسيوية.. وكلباء يواصل التراجع

عاد فريق الوحدة من الساحل الشرقي بالعلامة الكاملة بعد فوزه الصعب على كلباء في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ليبقي «العنابي» على حظوظه الآسيوية القائمة في حجز بطاقة المقعد الآسيوي، والتي باتت تمثل بطولة بذاتها، يسعد بها الوحدة جماهيره بعد أن منحهم العيدية بهذا الفوز الغالي من ملعب مستضيفه، ليصل الفريق برصيده إلى 43 نقطة، في وقت واصل فيه المستضيف فريق كلباء مسلسل التراجع نحو المركز الحادي عشر بـ 22 نقطة، ولم يؤمن «النمور» بعد البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، لا سيما في ظل النتائج المتميزة والضغط الذي يسببه فريق دبا الحصن على كل من كلباء والبطائح المهددين بالهبوط لدوري الدرجة الأولى (الهواة).

تركيز

وقال داركو ميلانيتش، المدير الفني لفريق الوحدة: المباراة بأكملها كانت جيدة بالنسبة لفريقي، مشيراً إلى أن الفريق سيطر وصنع فرصاً عدة أمام مرمى الفريق المضيف، والذي يملك دفاعاً منظماً وأيضاً لديه خط وسط قوي، موضحاً أنه عاب على لاعبيه افتقادهم للتركيز في الجزء الأخير من المباراة، وهو ما أدى إلى خسارة الكرة بطريقة غريبة في معظم الأوقات، وأعتقد أن هذا الأمر تم بسبب حالة التعب والإرهاق، لافتاً إلى أن حصول الوحدة على النقاط الكاملة هو الأهم.

وأكد علاء الدين زهير لاعب الوحدة، أن فريقه يسعى بكل ما أوتي من قوة للحصول على المقعد الآسيوي، متمنياً أن يكمل المسيرة على هذا المنوال، خصوصاً وأن «العنابي» سيدخل كل مباراة وكأنها مباراة نهائية.

فرص

وأبدى فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق كلباء، رضاه عن مستوى الفريق، مشيراً إلى أن الفريق لم يستغل الفرص السهلة التي أتيحت له فضلاً عن سوء الحظ الذي لازم كلباء في الكرة التي ارتدت من العارضة، كما أن حالة إرهاق عدد من اللاعبين العائدين من مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية أثرت بشكل كبير على الأداء، حيث ظهرت عليهم علامات التعب والإرهاق.

وانتقد رازوفيتش حصول اللاعب عبد العزيز حمد على بطاقة حمراء في توقيت سيئ، مشيراً إلى أنه سيقوم بتجهيز الفريق قبل قادم المباريات.

وأوضح اللاعب أحمد أبوناموس نجم كلباء، أن المركز الـ 11 بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، لا يليق بالفريق، موضحاً أن الفريق سيسعى للعودة في قادم المباريات، مع وعد للجماهير بالتعويض في الجولات المقبلة، وكذلك ترتيب الأوضاع للعودة بصورة أفضل، مبيناً أن فريق كلباء لن يبقى في هذا المركز خلال الجولات المقبلة.