أنشيلوتي: الريال لم يلعب مباراة سيئة أمام ليجانيس

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه لم يلعب مباراة سيئة أمام ليجانيس. وكان الريال فاز بصعوبة على ليجانيس 3 / 2، أول من أمس، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي: لم نلعب مباراة سيئة، سيطرنا على المباراة جيداً، لكننا افتقرنا إلى التوازن، ولهذا السبب استقبلنا هدفين لم نستحقهما بناءً على ما قدمناه في الشوط الأول، كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل وعانينا كثيراً، هذا أمر يحصل عادة بعد فترات التوقف، لكننا واجهنا صعوبة في استعادة إيقاع اللعب، لم نتمركز بشكل جيد، ولكن لعبنا بقوة ونجحنا في تحقيق الريمونتادا وفزنا باللقاء.

لا أتذكر مباراة لم نعاني فيها. المهم هو أن نعاني جميعاً ونضحي جميعاً. لا يوجد مباريات سهلة، ونحن ندرك ذلك. علينا المعاناة». وعن تألق الفرنسي كيليان مبابي، قال: «أصبح أكثر نشاطاً وحضوراً في الملعب. لقد تكيف بشكل جيد للغاية وهو يحدث الفارق. هذا ما نريده منه، نفذ الركلة الحرة وكانت ناجحة، كان فاعلاً للغاية وقد منحناه الثقة».