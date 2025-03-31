فياريال ينعش طموحاته الأوروبية بثنائية في خيتافي

أنعش فريق فياريال طموحاته في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق فياريال انتصاراً ثميناً وصعباً بهدفين مقابل هدف على مضيفه خيتافي، أمس، في افتتاح منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة.

وبادر فياريال بالتسجيل عن طريق أيوزي بيريز في الدقيقة 15، لكن كارليس بيريز منح التعادل لخيتافي في الدقيقة 29.

ولم يهنأ خيتافي بتعادله كثيراً، بعدما أحرز ثيرنو باري الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 33، ليمنح الفريق الأصفر النقاط الثلاث، بعدما باءت محاولات أصحاب الأرض في إدراك التعادل بالفشل.

وارتفع رصيد فياريال، الذي خسر أمام ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في المرحلتين الماضيتين، إلى 47 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف أتلتيك بلباو، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته الـ11 في البطولة هذا الموسم مقابل 9 انتصارات و9 تعادلات، عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.