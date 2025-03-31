نوتنجهام فورست يترقب عودة مهاجمه كريس وود

تأثر نجاح فريق نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتجدد إصابة نجم الفريق كريس وود، وكان نوتنجهام فورست، يلعب بدون وود عندما تغلب على برايتون، أول من أمس، بركلات الترجيح ليصل للدور قبل النهائي للمرة الأولى في آخر 34 عاماً، وتعرض المهاجم كريس وود لإصابة في الفخذ أثناء لعبه مع منتخب نيوزيلندا، في فترة التوقف الدولي الأخيرة، وهو ما دعا نونو إسبيريتو سانتو، مدرب نوتنجهام، ألى أن يؤكد أن حالة لاعبه غير جيدة، وقال: دعونا ننتظر ونرَ، يجب أن نراقب حالته يوماً بيوم لتقييم موقفه، لقد تعرض لضربة قوية في الفخذ وهي مؤلمة للغاية، نحن محبطون لأنه لم يكن معنا في لقاء برايتون.

ويلتقي نوتنجهام فورست، الذي يتطلع للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل.

وعند سؤاله عن تواجد وود قال نونو سانتو: لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال، حقيقة لا أعلم لكننا سنراقب حالته.