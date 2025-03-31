لوف مديراً فنياً لـ «لايبزج» حتى نهاية الموسم

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، أن المدرب المساعد السابق زولت لوف سيتولى تدريب الفريق لنهاية الموسم عقب إقالة ماركو روزه. يذكر أن لوف «45 عاماً»، الذي كان جزءاً من طاقم يورجن كلوب الرئيس الحالي لقطاع الرياضة العالمية في رد بول، عمل من قبل كمدرب مساعد في لايبزج في الفترة من 2015 إلى 2018، كما عمل مع توماس توخيل على مستوى الأندية.

ويلتقي لايبزج مع شتوتجارت قبل نهائي كأس ألمانيا بعد غدٍ، كما أن لديه 7 مباريات متبقية بالدوري، حيث يهدف الفريق للتواجد في المربع الذهبي لانتزاع أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري الأبطال. وقال لوف: «تركيزنا الكامل على المباريات التسع، التي نتمنى أن نلعبها هذا الموسم، نحن في منافستين ولدينا فرصة لتحقيق أهدافنا، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى نهائي الكأس، والاستفادة القصوى من موسمنا في الدوري الألماني».