سيمينيو: التضامن معي أظهر أفضل صور كرة القدم

أكد أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، أن رد الفعل على بلاغه عن تعرضه لإساءة عنصرية من أحد مشجعي ليفربول أظهر كرة القدم في أفضل صورة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت، أول من أمس، في أنفيلد بين ليفربول وبورنموث توقفت في الشوط الأول بعد أن قام مشجع بالإساءة إلى سيمينيو.

وأدان ممثلو الفريقين الواقعة بشدة، بينما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنها ستبدأ تحقيقاً كاملاً في الواقعة.

وكتب سيمينيو على وسائل التواصل الاجتماعي: «الليلة الماضية في أنفيلد ستظل معي للأبد - ليس بسبب كلمات شخص واحد، بل بسبب الطريقة التي وقف بها كل أفراد عائلة كرة القدم سوياً».

وأضاف: «لزملائي في بورنموث الذين دعموني في هذه اللحظة، للاعبي ليفربول، والجماهير التي أظهرت شخصيتها الحقيقية، لمسؤولي رابطة الدوري الممتاز الذين تعاملوا مع الموقف باحترافية، شكراً لكم. كرة القدم أظهرت أفضل وجه لها عندما كانت هناك حاجة لذلك».

وأردف: «بتسجيل هدفين شعرت كأنني أتحدث اللغة الوحيدة التي تهم حقاً على أرض الملعب، لهذا السبب ألعب - من أجل لحظات مثل هذه، من أجل زملائي في الفريق، ومن أجل كل من يؤمن بما يمكن أن تكون عليه هذه اللعبة الجميلة».

وأكد أن «رسائل الدعم الكثيرة من جميع أنحاء عالم كرة القدم تذكرني بسبب حبي لهذه الرياضة. نستمر في المضي قدماً سوياً».