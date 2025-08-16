جوستافو يمنح النصر بداية مثالية أمام كلباء

قاد المدافع جوستافو فريقه النصر إلى تحقيق فوز مهم وغالٍ على مضيفه كلباء بهدف جاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت في افتتاحية مواجهات دوري أدنوك للمحترفين، ليكسب النصر 3 نقاط غالية أسعد بها جمهوره، فيما بقي «النمور» دون رصيد من النقاط.

وبدأت محركات النصر بالدوران مبكراً بغية تسجيل هدف سريع يريح أعصاب جمهوره في المدرجات، وكان للاعبي «العميد» ما أرادوا من الكرة القوية التي أرسلها البرازيلي جونتاس، والتي عانقت شباك الحارس سلطان المنذري، لكن حكم الراية سعيد المرزوقي كان له رأي آخر بعدما قام بإلغاء الهدف بسبب تواجد اللاعب دومبيا مهاجم النصر في وضعية تسلل بعد أن قام بالتشويش على الحارس لحظة إحراز الهدف. وبرز خلال هذا الشوط اللاعب الكولومبي كيفن، كأفضل لاعبي النصر، بعدما أهدر هدفاً محققاً إثر مراوغته لأكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة في الشباك الخارجية بدلاً من تسديدها في المرمى الخالي. وفي المقابل كاد لينارد لاعب كلباء أن ينهي الشوط الأول متقدماً لفريقه، لكن الكرة التي أرسلها قوية نحو المرمى الخالي، تمكن المدافع زايد الزعابي من إخراجها من على خط المرمى، كما أهدر سيكو بابا فرصة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

ومع انطلاقة شوط المدربين، تطاول مدافع النصر جوستافو فوق الجميع ليحول كرة زميله زايد الزعابي برأسه هدفاً أول للضيوف في الدقيقة 56. وتطايرت الفرص تباعاً من قبل لاعبي كل فريق، وتمكن حارس النصر أحمد شمبية من تقمص دور البطولة بعد تصديه لأخطر هجمات كلباء من الكرة التي سددها سيكو بقوة داخل منطقة الجزاء، لكن شمبية تمكن من تحويلها بصعوبة إلى ركنية، ليعلن الحكم أحمد عيسى درويش نهاية المباراة بفوز النصر بهدف دون رد على كلباء.