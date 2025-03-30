كوزمين: أفخر بتدريب «الأبيض» وقراري بعد العرض الرسمي

عبّر الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة عن فخره بترشيحه ليكون مدرباً لمنتخب الإمارات، وقال إن هذا الترشيح وتداول اسمه يبرهن أن مجهوده خلال مشواره مع كرة الإمارات كان جيداً، وأوضح أن قراره سيكون بعد وصول عرض رسمي من اتحاد كرة القدم، وتركيزه حالياً ينصبّ على الاستحقاقات المهمة التي تنتظر فريقه؛ ابتداءً من مباراة الجزيرة الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ثم مواجهة التعاون في السعودية في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتحدث كوزمين عن تعادل فريقه الأخير مع شباب الأهلي بدون أهداف ضمن دوري أدنوك للمحترفين واستمرار فارق النقاط الـ7 بينه وشباب الأهلي، فقال إن ضغط المباريات أثر كثيراً على مستوى فريقه وعلى المباراة بشكل عام، وهي خامس مباراة بين الفريقين خلال 25 يوماً فقط.

وأضاف كوزمين: «كنت أتوقع أداء أفضل مما قدمناه، ولكن ضغط المباريات أثر كثيراً، توقعت الوصول إلى هذه المرحلة وتم تفسير مطالبتي بلاعبين جدد أكثر بشكل خطأ، هذا ليس فريقي الذي أعرفه، كانت المباراة الأضعف لنا مقارنة بالمباريات السابقة مع شباب الأهلي، فريقي لم يكن جيداً وقدم مباراة للنسيان، وهناك أسباب أفهمها وكنت أتوقع أداء أفضل، لعبنا 5 مباريات على التوالي في شهر مارس مع شباب الأهلي خسرنا واحدة فقط أمام منافس قوي جداً.. هناك مشاكل عديدة نواجهها ولا أعرف كيف ننجح في المباريات القادمة وبعض اللاعبين يعانون من الإصابات وهذا الشيء يمكن أن يؤثر علينا في الآسيوية، ولكننا سنحارب حتى آخر رمق».

وتحدث كوزمين عن التحديات التي يقصدها في الفريق موضحاً: «أول تحدي سوف يواجهنا هو الإرهاق، كايو كان يعاني من آلام كبيرة في الظهر وشارك مع المنتخب وتقريباً في 3 مباريات متتالية ليس هو كايو الذي نعرفه، تحدثت إليه فردياً وأيضاً لوان يعاني، وبعد مباراتنا الآسيوية أصيب لوان وبعدها لم يتوقف عن اللعب وهو ليس بحالة جيدة للعب، والمدافع الكوري الجنوبي تشو مين سافر لأكثر من 12 ساعة وشارك في مباراة ومارو مصاب في الأضلاع».

من جهته عبر البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لفريق شباب الأهلي عن فخره بما قدمه فريقه في المباراة، مشيراً إلى أن شباب الأهلي استحق الفوز قياساً بالفرص التي تهيأت له ومن بينها ركلة الجزاء المهدرة في الشوط الأول، وقال إن جميع لاعبي فريقه كانوا جيدين وأثبتوا قدرتهم على فرض شخصية الفريق مهما كانت الضغوط.