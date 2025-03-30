خورفكان يتخطى الجزيرة ويواصل الإبهار بالعلامة الكاملة

أهدى خورفكان جمهوره عيدية الانتصارات المتتالية في دوري أدنوك للمحترفين، فبعد تحقيق الفوز على كل من العروبة وكلباء والوصل، عاد الفريق أمس وتمكن من عبور الجزيرة بعد تحقيق الفوز عليه بهدف المتألق طارق تيسودالي، ليؤمن خورفكان بقاءه رسمياً في دوري المحترفين بوصوله إلى النقطة 27 في المركز السابع، والفرصة لا تزال متاحة أمام رفاق المدرب الوطني عبدالمجيد النمر للحصول على مزيد من النقاط في الجولات المقبلة.

وفي المقابل فإن خسارة الجزيرة على أرضية ملعب خورفكان ستعيد أوراق وحسابات مدرب الفريق حسين عموتة قبل مواجهة الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة يوم 2 أبريل المقبل، ويعول جمهور فخر أبوظبي كثيراً على هذه المباراة بوصول الفريق للمشهد الختامي من الكأس الغالية.

بدوره، هنأ عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان لاعبيه على تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن ما تحقق من انتصارات متتالية ما هو إلا ثمرة جهود إدارة الفريق واللاعبين والجهازين الفني والإداري ولا ننسى دور جمهور خورفكان الذي عودنا دائماً على الوقوف خلف نسور الخور في كل الأوقات. وأضاف: الانتصارات المتتالية تخلق أجواء إيجابية في خورفكان.

وعبر النمر عن أمنياته بمواصلة الرتم والأداء ذاته الذي ظهر به أمام الجزيرة في قادم الجولات مع ضرورة استغلال الفرص التي تتاح للاعبين أمام المرمى، ووصف النمر الحصول على النقاط الثلاث بالمهمة، مشيراً إلى أنها ستمنح اللاعبين حافزاً أكبر وتضع خورفكان على مقربة من أندية المقدمة.

وقال حسين عموتة مدرب الجزيرة: فريقي لم يكن حاضراً ذهنياً واستقبل هدفاً من كرة مرتدة رغم العمل على هذا الجانب خلال التدريبات وتحذير الجهاز الفني مراراً على تركيز خورفكان ولعبهم على المرتدات، وأضاف غير المقبول تلقي هدف من هجمة مرتدة، وقال قدمنا مباراة للنسيان وعلينا التركيز على مواجهة الشارقة في نصف نهائي الكأس الغالية، وتابع: الشرود الذهني أثر على اتخاذ بعض القرارات أمام خورفكان، وأعتقد أن الميزة الوحيدة التي خرجنا بها من المباراة هي تألق اللاعب نسيم الشاذلي وإظهاره لأداء جيد.