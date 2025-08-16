الشارقة يحبط مخطط "النواخذة" ويفوز عليه في عقر داره

حسم الشارقة نتيجة مباراته أمام مضيفه دبا في افتتاحية مواجهات دوري أدنوك للمحترفين بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1، ليضع الشارقة أول ثلاث نقاط في رصيده، ويبقى الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة دون رصيد من النقاط. أحرز ثلاثية الشارقة كل من عثمان كمارا، والتونسي فراس بالعربي، وسلطان السعدي في الدقائق 42 و62 و90+7، وسجل لدبا الأردني محمود المرضي في الوقت بدل الضائع ليقدّم أوراق اعتماده رسمياً في كشوفات «النواخذة».

جاء شوط المباراة الأول، الذي انتهى على وقع التعادل بهدف، رتيباً ومملاً في أغلب فتراته، ولم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، وتأثر لاعبو الفريقين بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العاليتين. وخلال مجريات هذا الشوط غابت الفرص الحقيقية أمام المرمى، وتشهد الدقائق الأخيرة للمباراة تحرك الشباك بعد تقدم الشارقة بهدف السبق عبر رأسية البديل عثمان كمارا، الذي حل بديلاً لكايو لوكاس وذلك في الدقيقة 42، ورفض لاعبو «النواخذة» التوجه لغرف تبديل الملابس بهذه النتيجة السلبية، ليتمكن الوافد الجديد الأردني محمود المرضي من تسجيل هدف التعادل مستفيداً من خطأ دفاعي في إبعاد الكرة التي وصلت إليه، فعالجها بيمناه قوية في سقف المرمى أعلنت عن هدف التعادل في الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال الشوط الثاني، أضاف التونسي فراس بالعربي هدف الشارقة الثاني من تسديدة مخادعة خارج منطقة الجزاء، وهو الهدف الذي يُسأل عنه الحارس محمد الرويحي الذي وقف يتفرج على كرة بالعربي وهي تعانق الشباك. وفي آخر أنفاس اللقاء صدّت عارضة الشارقة كرة لاعب دبا يوهان، الذي وجد فرصة إدراك التعادل لكنه صوب الكرة نحو العارضة بدلاً من المرمى الخالي. وتمكن اللاعب البديل سلطان السعدي من تسجيل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 90+7، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بنتيجة 3-1.