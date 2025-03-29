ليون المكسيكي يطالب فيفا بإعادة النظر في استبعاده من مونديال الأندية

طالب خاميس رودريغيز، قائد فريق ليون المكسيكي لكرة القدم، والمدرب إدواردو بيريزو، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة بإعادة النظر في قرار استبعاد الفريق المكسيكي من كأس العالم للأندية.

وكان قد تم استبعاد ليون من البطولة الأسبوع الماضي بسبب عدم الامتثال للوائح المتعلقة بتعدد ملكية الأندية.

وتأهل ليون ومواطنه باتشوكا للبطولة ولكن لديهما نفس المالك، مجموعة باتشوكا.

وقال رودريغيز في مؤتمر صحفي: "إنه ظلم كبير. إذا تم استبعادنا، فلن يكون ذلك عادلا وسيكون وصمة عار على كرة القدم. هناك مشجعون اشتروا تذاكر وهم مدينون لدفع ثمنها. كيف يمكن أن تقول لهم الآن أنهم لن يذهبوا؟"

ووقع رودريغيز، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014، على عقد لمدة عام مع ليون وكان أحد أسباب توقيعه على العقد هو اللعب في كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا هذا الصيف.

وقال رودريغيز: "أنا سعيد لتواجدي هنا. سواء شاركنا أم لم نشارك في كأس العالم للأندية، هذا لن يغير من حقيقة أنني أرغب في البقاء هنا. هذا شيء جيد بالنسبة لي. لم أتأهل من قبل لكأس العالم للأندية، وقبل أسابيع من البطولة يخبرونك أنك مستبعد. آمل أن يتمكن الفيفا من فعل شيء".

وأعلنت مجموعة باتشوكا، التي تملك ليون، إنها ستستأنف على القرار في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الشهر المقبل.

وقال بيريزو :"ينبغي أن تحكم المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي لمصلحتنا. لدينا الحق في التنافس، لم ننتهك أي قانون. القرار غير عادل، هناك وقت لإصلاح هذا".

ولم يعلن فيفا عن الفريق البديل، ولكن فريق ديبورتيفو ألاهويلنسى أشار إلى انه سيلعب في البطولة. وكان ألاهويلنسي قد طالب في شهر نوفمبر، من فيفا بتطبيق قواعد تعدد الملكية.