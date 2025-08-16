برشلونة يتمكن من تسجيل جارسيا وراشفورد

تمكن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم من تسجيل حارس المرمى الجديد خوان جارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد في الوقت المناسب لكي يتمكنا من المشاركة مع الفريق في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني في وقت لاحق من اليوم السبت أمام مايوركا.

وتمت إضافة اللاعبين إلى قائمة الانتقالات في الدوري الإسباني صباح اليوم، وذكر برشلونة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنهما ضمن تشكيلة المباراة للمدرب هانسي فليك.

وكان تسجيل جارسيا ممكنا بعد أن اعتبرت اللجنة الطبية للدوري إصابة حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيجن في الظهر، والتي تطلبت جراحة، إصابة طويلة الأمد.

وهذا سمح لبرشلونة، الذي يعاني ماليا، من استخدام 80 في المئة من راتبه لبديل له وفقا للقواعد المالية لرابطة الدوري الإسباني، وفي هذه الحالة جارسيا، الذي انضم من فريق إسبانيول.

وكان برشلونة اتخذ إجراءات تأديبية وسحب شارة القيادة من تير شتيجن بعدما رفض في البداية التوقيع على التقرير الطبي في أعقاب الجراحة التي خضع لها ، وقال إنه سيغيب لثلاثة أشهر، وهي فترة غياب لا تعتبر فترة طويلة الأمد.

ولكن التحقيق انتهى واستعاد الحارس الألماني الدولي شارة القيادة مرة أخرى بعدما تصالح الطرفين.

وكان فليك وصف جارسيا، الذي سيصبح الحارس الأساسي للفريق، أمس الجمعة، بأنه حارس مرمى رائع.

وقال إنه "غير سعيد" ولكن لديه ثقة في النادي بشأن تسجيل جارسيا وراشفورد، الذي انضم على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد.

وواجه برشلونة مشكلة في تسجيل داني أولمو العام الماضي بعد انضمامه من لايبزج.