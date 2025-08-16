فيلا بـ 10 لاعبين يفرض التعادل على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

نجا أستون فيلا من طرد مدافعه إزري كونسا ليتعادل سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، وافتقد الفريق الزائر خدمات مهاجمه ألكسندر إيساك، بعد أن صنع فرصا للتسجيل لم يتمكن من استغلالها.

وكاد أنتوني إيلانجا المنضم حديثا إلى نيوكاسل يونايتد أن يسجل هدفا في الدقيقة الثالثة، لكن ماركو بيزو حارس مرمى صاحب الأرض تصدى لتسديدته برد فعل ممتاز في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي، كما تصدى الهولندي لعدة فرص أخرى في ظل سيطرة فريق المدرب إيدي هاو على اللقاء.

ونجح فيلا في الحفاظ على تماسكه، لكنه دخل في حالة من الفوضى في الدقيقة 66، عندما حصل كونسا على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن عرقل أنتوني جوردون أثناء مطاردته لتمريرة بينية من إيلانجا.

وواصل نيوكاسل إرسال التمريرات العرضية داخل منطقة الجزاء، لكن في غياب مهاجم مميز مثل السويدي الدولي إيساك الذي يرغب في الرحيل مع اهتمام ليفربول بطل الدوري بالحصول على خدماته، لم يتمكن الفريق من تحويلها إلى أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.