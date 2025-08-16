سلوت منبهر بأداء ليفربول في الدقائق الأخيرة أمام بورنموث

استهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ممتع 4-2 على بورنموث أمس الجمعة إذ أذهلت الأجواء في أمسية غلبت عليها العاطفة في أنفيلد المدرب أرنه سلوت بعد أن خطف هدفان متأخران الأضواء.

وقال المدرب الهولندي ضاحكا عندما طلب منه تلخيص الأمسية التي بدأت بتكريم مهاجم الفريق الراحل البرتغالي ديوجو جوتا الذي توفي في حادث سيارة الشهر الماضي "هل لديك نصف ساعة؟".

سجل نجم ليفربول محمد صلاح والبديل فيدريكو كييزا هدفين بعد ثنائية أنطوان سيمينيو التي عادلت النتيجة لبورنموث.

وقال سلوت "أجواء لا تصدق في الدقائق الأخيرة".

وأضاف "اعتقدت أن الفوز بالدوري هنا (الموسم الماضي) سيكون دائما أكثر تميزا من الفوز بمباراة على ملعبنا أمام بورنموث، لكن الدقائق الست أو السبع الأخيرة، يا للروعة، يا للروعة، يا للروعة، يا للروعة. كم كان هذا مثيرا للإعجاب".

وتابع "ثلاثة فرق شاركت في مباراة رائعة. لماذا ثلاثة فرق؟ نحن وبورنموث لعبنا بكامل طاقتنا لمدة 96 دقيقة، أو ربما أكثر، 99 دقيقة على ما أعتقد، والحكم (أنتوني تيلور) الذي حافظ على استمرار سير المباراة ولم يطلق صافرته في كل مرة من أجل شيء صغير".

وتابع "كانت مباراة رائعة تستحق المشاهدة. فزنا بها في النهاية لذا فإن هذا مفيد لمشاعري".

ومع ذلك، قال سلوت إن العاطفة الغالبة في تلك الليلة كانت "كم كان تكريم جوتا مؤثرا وقويا".