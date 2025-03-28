برشلونة يهزم أوساسونا ويبتعد بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإسباني

ابتعد برشلونة بفارق ثلاث نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب 3-صفر على ضيفه أوساسونا محافظا على سجله خالياً من الهزائم للمباراة 19 على التوالي في كل المسابقات.

وافتتح فيران توريس التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إثر عرضية من أليخاندرو بالدي.

وعزز داني أولمو تقدم الفريق بالهدف الثاني بعدها بعشر دقائق وسجله من ركلة جزاء احتُسبت بداعي تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للفريق بضربة رأس في الدقيقة 77.

ولم يتعرض برشلونة لأي هزيمة منذ أواخر ديسمبر، ولا يزال الفريق الوحيد في مسابقات الدوري الخمس الكبرى بأوروبا الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في عام 2025.

ورفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة من 28 مباراة ويتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني ويليهما أتليتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 56 نقطة قبل عشر جولات على خط النهاية.

وأجرى هانز فليك مدرب برشلونة تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية بسبب إصابة وإرهاق بعض اللاعبين بعد العودة من معسكرات منتخباتهم.

لكن برشلونة لم يبد متأثراً بالتغييرات، والتي شملت إبقاء ليفاندوفسكي ورافينيا على مقاعد البدلاء، وتفوق على منافسه الذي لم تكن له أي محاولة على المرمى.

وبعد عشر دقائق من الهدف الأول الذي سجله توريس، لعب بيدري تمريرة طويلة سيطر عليها أولمو وتفوق على مصيدة التسلل لكن سيرخيو إيريرا حارس مرمى أوساسونا عرقله داخل منطقة الجزاء.

وتصدى إيريرا لركلة الجزاء التي سددها أولمو، لكن الحكم أمر بإعادتها بعدما دخل أحد لاعبي أوساسونا المنطقة قبل أن يسدد أولمو الكرة. وفي المحاولة الثانية، نجح المهاجم الإسباني في وضعها في الشباك.

واضطر أولمو لمغادرة الملعب بعدما تعرض لإصابة على ما يبدو ونزل بدلا منه فيرمين لوبيز. وواصل فريق فليك هيمنته على المباراة وصنع فرصا عديدة بفضل الجناح الشاب الأمين جمال.

وكاد توريس أن يزيد غلة أهداف الفريق في الدقيقة 38، إذ سدد ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء ارتدت من العارضة وأهدر برشلونة عدداً من الفرص قبل أن يختتم ليفاندوفسكي التسجيل من ضربة رأس مستغلا عرضية لوبيز.

وتجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز 14.