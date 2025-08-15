جمعة العبدولي: دبا جاهز لموسم دوري المحترفين

أكد جمعة حمدان العبدولي، إداري الفريق الأول للكرة بنادي دبا، أنه يتوقع موسماً ساخناً، مع انطلاقة مواجهات دوري أدنوك للمحترفين، السبت المقبل، مشيراً إلى صعوبة كل المباريات التي تلعب في المسابقة، ونوه العبدولي في تصريح لـ(البيان) بأن دبا الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة استعد جيداً، ويتطلع فريق المدرب البرتغالي برونو بيريرا، المدير الفني للنواخذة، إلى تقديم موسم استثنائي ومغاير عن المواسم السابقة، وتحقيق تطلعات جمهور مدينة دبا الفجيرة بتحقيق مركز جيد، وتفادي قاعدة الصاعد هابط، إلى جانب إرسال تطمينات مبكرة لمشجعي الفريق بأن دبا قادم بقوة هذا الموسم، مشيداً بمعسكر الفريق الذي أقيم في جمهورية سلوفينيا، والذي تخللته مواجهات ودية عدة استفاد منها الجهاز الفني كثيراً في وضع خطط الموسم الجديد 2025-2026، وشهد المعسكر تركيز الجهاز الفني على زيادة الانسجام بين عناصر الفريق، وتصحيح الجوانب التكتيكية، إلى جانب الوقوف على مستويات اللاعبين الجدد.

وبعد العودة انطلقت المرحلة الثالثة من الإعداد على الصعيد المحلي، والتي تضمنت برنامجاً تدريبياً مكثفاً، وخوض مباراة ودية أخيرة أمام النصر، وذلك بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل ضربة البداية الرسمية. وتسود أجواء من التفاؤل داخل الفريق، في ظل الانضباط والجدية، التي ميزت كل مراحل التحضير حتى الآن، وسط تطلع كبير لتقديم موسم مميز وتحقيق تطلعات الجماهير.

إشادة

وأشاد العبدولي بخطوة مجلس إدارة نادي دبا بضم عناصر جديدة تمتلك خبرات كبيرة، وتعاقدات أبرزها: العراقي مهند علي، قادماً من الشرطة العراقي والذي يملك خبرات كبيرة من خلال ظهوره مع أكثر من نادٍ، إلى جانب خوضه سنوات عدة مع منتخب أسود الرافدين، لافتاً إلى وجود لاعبين أيضاً سبق لهم اللعب مع المنتخب، وهذا في حد ذاته يعتبر مطمئناً آخرين للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن دبا خاض عدة مباريات بمعسكر سلوفينيا، حيث تعادل مع السيلية القطري من دون أهداف، وبالنتيجة ذاتها تعادل من دون أهداف في مباراته الأولى مع فريق «إن دي بلتينسي»، قبل أن يفوز في المباراة الثالثة على فريق «سي إس إم ريشتا» الروماني بنتيجة 1- 0.