بتروفيتش يؤكد جاهزية الظفرة العائد لدوري المحترفين لمواجهة شباب الأهلي

أكد المونتينيغري زيلكو بتروفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي، غداً السبت، في المباراة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين موسم 2025-2026.

ويخوض الظفرة، العائد إلى دوري المحترفين بعد غياب موسمين، اختباراً صعباً أمام حامل لقب الموسم الماضي، على استاد راشد بدبي.

وقال بتروفيتش إن الظفرة أكمل استعداداته للدوري، وهو سعيد بالتحضيرات التي أجراها الفريق خلال فترة الإعداد، مضيفاً: «ندرك أننا سنواجه فريقاً كبيراً وحامل اللقب، لكن كرة القدم لا تعترف بالأفضلية إلا في أرض الملعب».

وشدد على احترامه لمنافسه الذي يعتبره أحد أفضل فرق الدوري والمرشح للمنافسة على الدرع، لكنه يثق في لاعبي فريقه على الرغم من افتقاده خدمات ثلاثة من الأعمدة الأساسية لعدم الجاهزية، مشيراً إلى أهمية خوض المباراة بروح قتالية وعدم الاستسلام في جميع الأحوال.

من جانبه، قال قائد الظفرة، خليل إبراهيم، إن المباراة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى للفريق بعد عودته إلى دوري المحترفين، خصوصاً وأنها أمام حامل اللقب وعلى ملعبه وأمام جماهيره.

وأضاف أن لاعبي الفريق على أتم الجاهزية والاستعداد للمواجهة الصعبة، وأن الفريق يدخل المباراة بتركيز عالٍ وثقة كبيرة، وسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية تدعمه في بداية مشواره في الموسم.