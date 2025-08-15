الدوري الإنجليزي.. تعديلات جديدة ضد حالات الجذب داخل منطقة الجزاء





من المرجح أن يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم احتساب الحكام المزيد من ركلات الجزاء في إطار نهج أكثر صرامة تجاه اللاعبين الذين يقومون بالجذب والالتحامات مع المنافسين داخل منطقة الجزاء.

وقال هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا للصحفيين أمس الخميس إن نتائج استطلاع رأي أجري مؤخرا في الدوري الممتاز سلطت الضوء على "عدد كبير للغاية" من مخالفات الجذب الواضحة التي تفلت دون عقاب.

وأشار إلى أن تقنية الفيديو يمكن أن تتدخل في الحالات "البعيدة عن كرة القدم" مثل أن يقوم لاعب بجذب منافسه وإسقاطه أرضا حتى لو كان دون كرة.

وقال "أتوقع، إذا كنا نجلس حول هذه الطاولة في مثل هذا الوقت من العام المقبل، أن يكون هناك المزيد من ركلات الجزاء المحتسبة نتيجة للمخالفات مقارنة بما رأيناه (في الموسم الماضي). "ولكن دون أن يكون هناك تغيير كبير، لأنه من الصعب حقا الحفاظ على ذلك لفترة طويلة".

وقال ويب إنه لا يزال هناك "بعض الحالات الرمادية التي سيُترك فيها القرار للحكم، إذ قال الحكم 'لا، إنها لمسة بسيطة، لا تؤثر على قدرته في السيطرة على الكرة وتمريرها، إنه جذب متبادل‭‭‭‭‭'‬‬‬‬‬، سيبقى هذا القرار بيده".

وأضاف "عندما لا تكون هناك اعتبارات تدعم قرار الحكم، فإننا نتوقع تدخل تقنية الفيديو أيضا".