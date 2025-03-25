ألكسندر أرنولد يوافق على شروط انتقاله إلى ريال مدريد

توصل ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لاتفاق بشأن بنود انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني في يوليو القادم، حسبما أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء.

وارتبط الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي بالرحيل عن قلعة (أنفيلد) للانضمام إلى ملعب (سانتياجو برنابيو) في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وتشير تقارير متعددة الآن إلى أن ألكسندر أرنولد /26 عاما/ وقع عقدا لمدة خمس سنوات بقيمة تزيد على 285 ألف دولار أسبوعيًا.

تمكن ألكسندر أرنولد، الذي تدرج في صفوف ليفربول، من مناقشة شروطه مع أندية أخرى منذ يناير الماضي.

وسجل ألكسندر-أرنولد ظهوره الأول مع ليفربول وهو في الثامنة عشرة من عمره عام 2016.

وتتضمن إنجازاته مع النادي تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس العالم للأندية، وهو في طريقه لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الثانية هذا الموسم، حيث يتصدر فريق المدرب الهولندي آرني سلوت جدول الترتيب بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه أرسنال، قبل 10 مراحل على نهاية المسابقة.

يعتبر ألكسندر أرنولد أحد ثلاثة لاعبين أساسيين في ليفربول تنتهي عقودهم في يوليو القادم، في حين لا يزال مستقبل الجناح المصري محمد صلاح، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غامضا.

من جانبه، رفض نادي ليفربول التعليق على هذه التقارير.