إسبانيا تتخطى هولندا بضربات الترجيح وتبلغ قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

بلغ المنتخب الإٍسباني المربع الذهبي ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد فوزه على نظيره الهولندي 5/4 بضربات الترجيح، مساء الأحد، في إياب دور الثمانية بالمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين وصلت فيهما النتيجة إلى التعادل 3/3، ليتم اللجوء لضربات الترجيح.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك ممفيس ديباي التعادل لهولندا بنفس الطريقة في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 67 سجل المنتخب الإسباني الهدف الثاني عن طريق أويارزابال، قبل أن يدرك المنتخب الهولندي التعادل مجددا عبر إيان ماتسين في الدقيقة 79.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل لامين يامال الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة 103، وبعده بست دقائق سجل تشافي سيمونز هدف التعادل الثالث للمنتخب الهولندي.

وفي ضربات الترجيح سجل لإسبانيا ميكيل ميرينو وفيران توريس وأليكس جارسيا ولامين يامال وأليكس باينا، فيما سجل لهولندا فيرجيل فان دايك وتيون كوبمينرز وكينث تايلور، وأضاع كل من نوا لانج ودونيل مالين.

ومنذ بداية المباراة حاول المنتخب الإسباني استغلال تعادله على أرض هولندا ذهابا في صالحه، وهاجم مرمى بيرت فيربروخين منذ بداية المباراة باحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وحصل المنتخب الإسباني على ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة سجلها ميكيل أويارزابال بنجاح في الشباك، وبعد تقدمه حاول إضافة هدف ثان في ظل تراجع المنتخب الهولندي إلى الدفاع.

وحاول المنتخب الهولندي شن بعض الهجمات المرتدة على مرمى منافسه، الذي لم يتوقف عن الهجوم، حيث تحرك نجم برشلونة لامين يامال في كل اتجاه بحثا عن تسجيل هدف ثان، لكن ذلك لم يحدث لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الهولندي ونجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، ليصبح التعادل سيد الموقف في نتيجة المباراتين.

لكن المنتخب الإسباني نجح في التقدم مجددا عن طريق أويارازابال مجددا، حيث انطلق لامين يامال من منتصف الملعب مراوغا أكثر من لاعب، قبل أن يقدم تمريرة رائعة للمهاجم المنطلق من الخلف في الدقيقة 67.

ولم ييأس المنتخب الهولندي ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79 عن طريق إيان ماتيسن، الذي تلقى تمريرة من تشافي سيمونز من حدود المنطقة، ليسدد كرة صاروخية سكنت الشباك، لتفرض التعادل والذهاب إلى أوقات إضافية.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الإَضافي الأول، سجل المنتخب الإسباني الهدف الثالث عن طريق لامين يامال، حيث تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع هولندا ويسدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

ونجح المنتخب الهولندي في تسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء، ليعود للمباراة مجددا في الدقيقة 109 بالشوط الإضافي الثاني، لينفذها تشافي سيمونز بنجاح في الشباك.

وانتهى الشوطين الإضافيين بنتيجة التعادل 3/3، ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإسباني بفوزه 5/4 ليتأهل لمواجهة فرنسا في الدور المقبل.